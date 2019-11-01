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"Рубль возвращается": в Германии назвали сильнейшую валюту

Фото: pixabay.com
Антироссийские санкции закалили "деревянный"

Российская экономика, несмотря на давление Запада, в том числе санкционное, и перипетии на нефтяном рынке, продемонстрировала невероятную стойкость, чем удивила немцев. В своей статье автор из Германии позавидовал выносливости рубля, который буквально опустился на дно, а потом стремительно взлетел по отношению к доллару. 

"После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается", – пишет журналист издания Focus в заглавии. 

Рублю, по его мнению, на сегодняшний день удалось пополнить список сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, уточняет "URA.RU".

"Побежал менять валюту на рубли",отреагировал на материал читатель РИА "Новости".  

Впрочем, отечественная валюта нынче пользуется большим спросом. Так, инвесторы охотно вкладываются в рубль, поскольку доходы в Европе и США падают, отмечает немец, передает "Царьград"

Не исключено, что после данной новости россияне бросятся на штурм обменников. Между тем курс "деревянного" к "зеленому" на открытии торгов Московской биржи сегодня составил 64,09 рубля. Доллар потерял 4 копейки. Затем еще снизился на 0,05 руб. А вот евро сначала вырос на 3 копейки – до 71,54 рубля, а потом немного сбавил обороты. 

Ксения АНДРЕЕВА
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