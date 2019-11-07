Укреплению рубля помогли торговые споры между США и Китаем

Американо-китайские переговоры о взаимных торговых пошлинах продвигаются в конструктивном ключе. Это означает, что вскоре две гигантских экономики договорятся и Штаты вновь обратят внимание на Россию. Иначе говоря, спокойная жизнь рубля очень скоро кончится.

Сейчас российская валюта идет против традиционной тенденции, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

"Обычно ноябрь и декабрь являются худшими месяцами для рубля по курсу к доллару, с которыми может посоперничать в этом плане лишь январь. Эта сезонная закономерность исторически обусловлена традиционно высоким в эти месяцы спросом со стороны населения на иностранную валюту", - пояснил он "Российской газете".

Но сейчас рубль стабилен и даже укрепляется. Во многом это происходит из-за того, что в США отвлеклись от темы антироссийских санкций. Но как только соглашение Пекина и Вашингтона будет достигнуто, американцы опять начнут давить на российскую экономику, и риски инвесторов отразятся на курсе рубля.

Утром в четверг, 7 ноября, на Московской бирже иностранная валюта оценивалась так же, как и накануне вечером: доллар – 63,87 руб., евро – 70,62 руб.