Инвесторы считают национальную валюту рискованным активом

В ближайшее время доллар может значительно укрепиться на мировом рынке. Так считают аналитики инвестиционной компании FxPro. Они полагают, что главным фактором, влияющим на курс валют, будет ситуация вокруг торговой сделки между США и Китаем. При неблагоприятном развитии событий курс доллара рванет вверх и преодолеет планку в 65 рублей.

"Если говорить о паре евро/рубль, то наш прогноз более оптимистичный. Единая валюты ЕС вполне может остаться в коридоре 70,30 – 70,50", – приводит "Эксперт" мнение аналитиков FxPro.

Впрочем, некоторые финансисты оценивают ситуацию более сдержанно. В частности, Дмитрий Голубовский из ФГ "Калита-Финанс" согласен, что подписание соглашения между Вашингтоном и Пекином пойдет на пользу рублю, поскольку в противном случае инвесторы предпочтут избавиться от рисковых активов, в число которых входит рубль. Но пока перспективы хорошие:

"Мой прогноз такой: до конца недели доллар будет торговаться в коридоре 63,5 – 64,3 руб. евро – в диапазоне 70,80 – 71,50 руб. за евро", – сказал эксперт.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком в субботу, 9 ноября, составляет 63,73 руб., курс евро – 70,55 руб.