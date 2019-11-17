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Потому и радуются: отказ России от доллара сыграл на руку Франции

Потому и радуются: отказ России от доллара сыграл на руку Франции
Фото: www.globallookpress.com
Ликование Парижа по поводу успехов Москвы в обретении независимости от американской валюты объяснили

Дедолларизация российской экономики оказалась выгодной французам и немцам.

Напомним, ранее издание Les Echos написало об успехах Москвы на пути к независимости от валюты США. Процесс этот запустили на фоне охлаждения отношений с Вашингтоном в 2014 году и с целью обойти американские санкции. Как говорится в статье, наша страна повысила количество резервов в валютах стран БРИКС. Кроме того, Россия смогла стабилизировать курс рубля. В прошлом году "деревянный" упал на 17 процентов.

Данные, которое приводит французское издание, прокомментировал эксперт по финансовым рынкам. По словам Дмитрия Голубовского, Париж должен быть доволен, "потому что доля доллара упала в пользу французского правительства. Так что они являются тут бенефициарами наравне с немцами". Об этом эксперт сообщил в беседе с РЕН ТВ.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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