Украинская оппозиция просит европейцев о помощи

Санкции против России не могут быть отменены. Об этом напомнила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, обращаясь к представителям Европейской народной партии в Хорватии.

По словам Тимошенко, европейцы должны помнить, что на территории Украины идет война. Политик не сказала, что это война с Россией, но увязала ситуацию с антироссийскими санкциями:

"Я призываю вас не прекращать санкции против России до полного восстановления территориальной целостности Украины. Только вместе, нашей общей европейской семьей, мы можем остановить эту войну, но ни в коем случае не путем капитуляции", – выступила Тимошенко.

Капитуляцией "газовая принцесса", по всей видимости, считает "формулу Штайнмайера" и прочие шаги по предоставлению Донбассу особого статуса. По словам Тимошенко, Киеву и так уже "навязали" шаги, которые могут привести к потере Украиной территориальной целостности, передает "Интерфакс – Украина". И политик опасается, что на встрече лидеров "нормандской четверки" могут быть приняты решения не в интересах Незалежной.

Встреча глав Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже.