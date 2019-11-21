Брюссель оценил уголовные дела в отношении пятого лидера Незалежной как политическое преследование

В ЕС обеспокоены тем, что новые украинские власти начали политическое преследование экс-президента страны Петра Порошенко, в частности открытыми в отношении лидера партии "Европейская солидарность" Госбюро расследований подозрений по двум статьям Уголовного кодекса страны – о насильственном свержении и захвате госвласти и злоупотреблении служебным положением. Страхи Брюсселя за "шоколадного короля" выразил президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Любая попытка запугать представителей оппозиции – будет поводом для беспокойства в Евросоюзе. Я надеюсь, что Украина останется той страной, где правоохранительные и судебные органы уважают верховенство права и где нет места политически мотивированным преследованием" , – заявил уходящий со своего поста в декабре поляк.

По его словам, он на себе испытывал политическое преследование.

"Всегда, когда власть или люди во власти используют систему правосудия против политических оппонентов, это в любом случае или в средне– или в долгосрочной перспективе станет трагедией не только для жертв преследований, но и для всей страны", – подчеркнул Туск на брифинге, трансляцию которого вел украинский телеканал "Прямый".

Напомним, на данный момент ГБР расследует 13 уголовных производств, в которых фигурирует пан Порошенко.

