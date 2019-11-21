Лидера Незалежной в Париже "разведут" три "шулера", уверены украинские ура-патриоты

Саммит лидеров "нормандской четверки", который должен пройти 9 декабря, имеет все шансы закончится плачевно для Украины, поскольку главы Франции, Германии и России заставят "разведут" украинского президента Владимира Зеленского и заставят его выполнять минские соглашения, против которых выступают местные националисты. К такому выводу пришел бывший мэр подконтрольного с 2014 г. ЛНР города Александровск, экс-атошник Николай Греков.

"Я не понимаю, как человек, который заявляет, что "он не лох", собирается ехать и садиться за стол с тремя шулерами, которые будут играть на одну руку. Это бизнес-партнеры, это политические партнеры, это старые хорошие знакомые, и они будут играть на одну руку, у них одни интересы, поэтому мне жаль, что наш президент повелся на такой разводняк, и я ничего хорошего от этого не ожидаю", – заявил в эфире телеканала АТР пан Греков.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин ныне "делает все, чтобы Зеленский попался на крючок". Якобы он стремится показать, что Украина слабая, ничего самостоятельно не решает, а лидер Незалежной с этим соглашается. Ура-патриот в этом месте применил несколько иную формулировку, по которой кто-то может сделать с кем-то в плане сексуальных отношений все, что угодно, чем рассмешил и смутил ведущую.

Также он считает, что нужно жестко наказать всех виновных в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе, причем как граждан страны, так и иностранцев. Пан Греков выступил категорически против любых выборов на территории, неподконтрольной Киеву.

"Да, пусть поговорят о прекращении огня, обменяют пленных ребят, но не надо нести ахинею и затягивать в петлю Украину", – резюмировал украинец.

Напомним, ранее Греков пригрозил, что если украинская власть не прекратит попытки разведения войск и законодательно не легализует использование украинских боевиков против Донецка и Луганска, то её ожидает публичная расправа.

На днях этот воин света угрожал физической расправой представителям прошлой Верховной рады и нынешней из-за того, что не урегулирован в Конституции закон о войне и военном времени, а украинская власть не прекращает разведения войск.

