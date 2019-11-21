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Киев объявил украинскую трубу конкурентной "Северному потоку - 2"

Киев похвастался ржавой конкурентной трубой в пику "Северному потоку - 2"
Фото: www.globallookpress.com
Российский газ должен бежать по разным газопроводам, чтобы европейцы меньше платили за топливо

Газотранспортная система Украины готовится биться за конкуренцию с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявил министр энергетики страны Алексей Оржель.

Он признал, что "СП-2" все равно должен быть реализован, поскольку в этот проект уже вложены инвестициии у заинтересованных сторон есть обязательства.

"С другой стороны, наша газотранспортная система, которая готова и уже традиционно долго осуществляла поставки газа на европейский рынок, может стать очень конкурентной, в том числе и новым инфраструктурным проектам России "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", – сказал "24 каналу" министр.

По его мнению, в таком случае "от этого выиграет европейский рынок", так как у покупателей из Старого Света будет больше предложений.

"Если он в рамках этого взаимодействия загружает все эти потоки, то это большая конкуренция и меньше цена", – подчеркнул пан Оржель.

При этом в Киеве еще попытаются оказать сопротивление реализации (а как же посыл: много труб – больше конкуренции, возникает у нас вопрос) строительства "СП-2". Министр сообщил, что Незалежная намерена подать аппеляцию на выданное Данией разрешение по прокладке труб газопровода в своих территориальных водах на Балтике. Украинцы очень переживают за экологию региона. Непонятно, правда, почему только к Копенгагену и какое отношение Украина имеет к Балтийскому морю.

Ранее сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что газ пойдет в Европу по трубам "Северного потока – 2" в середине 2020-го. Хотя накануне министр энергетики страны Александр Новак заявил более радостную весть – по его иформации, проект газовпровод начнет работать еще в нынешнем году.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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