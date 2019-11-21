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"Северный поток-2" включат через полгода

"Северный поток-2" включат через полгода
Фото: www.globallookpress.com
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В российском правительстве назвали уточненные сроки запуска трубопровода

Газ по трубам "Северного потока-2" начнет поступать европейским потребителям летом 2020 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в четверг, 21 ноября.

"В середине следующего года", – ответил Козак журналистам на уточняющий вопрос.

При этом он не сказал, на какой именно месяц намечен старт эксплуатации, отмечает ТАСС.

Накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что "Северный поток-2" практически готов и его запуск возможен даже в конце 2019 года. В США тут же засуетились, настаивая на экстренном введении пакета санкций против российского газопровода и его строителей.

Николай ВИКТОРОВ

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