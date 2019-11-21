Чтобы урегулировать громкий спор, Москва испробовала массу вариантов

Российская сторона использовала все возможности для прекращения газового конфликта с Незалежной, заверил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Мы сделали все для этого",

– подчеркнул политик, добавив, что Москва "против любых газовых войн", передает ТАСС.

По словам Козака, Россия всеми силами пыталась урегулировать спор заблаговременно.

Напомним, накануне прошли трехсторонние консультации по газу, однако собравшиеся не пришли к консенсусу. Переговоры перенесены на ближайшие дни.