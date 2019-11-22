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Действия Незалежной, которая из последних сил старается не допустить ввод в эксплуатацию российского газопровода, напоминают арьергардный бой – попытки задержать противника, пока основные силы отступают. Такая политика изумляет. Заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
"…думать им надо не о срыве почти законченного проекта, а о том, что из-за постоянной ставки на конфликт они в итоге больше потеряют, чем приобретут",
– написал он в своем Twitter.
Намерение Киева подать аппеляцию на решение Дании по Сев.потоку-2 выглядит как арьергардный бой. Полагаю, в Киеве это понимают. Но думать им надо не о срыве почти законченного проекта, а о том, что из-за постоянной ставки на конфликт они в итоге больше потеряют, чем приобретут.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 ноября 2019 г.
Напомним, ранее Оржель пригрозил, что Киев может подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2".
Пользователей Сети грандиозные планы Незалежной насмешили.
"Интересно, а как кто они собираются подать апелляцию? Как участник ЕС? Как сторона контракта? Ребят, вы кто такие-то? :-)" – с сарказмом написал один из комментаторов.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
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