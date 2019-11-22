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"Больше потеряют": попытки украинцев сорвать запуск "Северного потока – 2" вызвали недоумение в России

Жалкие попытки украинцев сорвать запуск "Северного потока – 2" вызвали недоумение в России
Фото: www.globallookpress.com
Угрожающему апелляцией Киеву посоветовали подумать о собственных убытках

Действия Незалежной, которая из последних сил старается не допустить ввод в эксплуатацию российского газопровода, напоминают арьергардный бой – попытки задержать противника, пока основные силы отступают. Такая политика изумляет. Заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

"…думать им надо не о срыве почти законченного проекта, а о том, что из-за постоянной ставки на конфликт они в итоге больше потеряют, чем приобретут",

– написал он в своем Twitter.

Напомним, ранее Оржель пригрозил, что Киев может подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2".

Пользователей Сети грандиозные планы Незалежной насмешили.

"Интересно, а как кто они собираются подать апелляцию? Как участник ЕС? Как сторона контракта? Ребят, вы кто такие-то? :-)" – с сарказмом написал один из комментаторов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Дебилы !!!
Та тож українці !!!
Гость
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Обиделись, холопы на Барина..
А он и не знает... И знать не хочет...
Гость
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Сколько можно за Нафтолиновый газ глотки рвать - можно попу ведь порвать. Эта кучка воров газа уже деньги увела из Нафтогаза, А теперь достань их, ежь, ушли бабки за рубеж!
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