Угрожающему апелляцией Киеву посоветовали подумать о собственных убытках

Действия Незалежной, которая из последних сил старается не допустить ввод в эксплуатацию российского газопровода, напоминают арьергардный бой – попытки задержать противника, пока основные силы отступают. Такая политика изумляет. Заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

"…думать им надо не о срыве почти законченного проекта, а о том, что из-за постоянной ставки на конфликт они в итоге больше потеряют, чем приобретут",

– написал он в своем Twitter.

Намерение Киева подать аппеляцию на решение Дании по Сев.потоку-2 выглядит как арьергардный бой. Полагаю, в Киеве это понимают. Но думать им надо не о срыве почти законченного проекта, а о том, что из-за постоянной ставки на конфликт они в итоге больше потеряют, чем приобретут. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 ноября 2019 г.

Напомним, ранее Оржель пригрозил, что Киев может подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2".

Пользователей Сети грандиозные планы Незалежной насмешили.

"Интересно, а как кто они собираются подать апелляцию? Как участник ЕС? Как сторона контракта? Ребят, вы кто такие-то? :-)" – с сарказмом написал один из комментаторов.