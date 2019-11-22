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Вердикт США: Россия должна поставлять газ в Европу

Вердикт США: Россия должна поставлять газ в Европу
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеДело – труба: запуск "Северного потока-2" в срок провалился
Но для европейцев будет лучше, если они предпочтут американский СПГ, намекнули в Вашингтоне

США не собираются возражать против поставок российского газа странам ЕС. В этом заверил замминистра энергетики Соединенных Штатов Марк Менезес. Однако он намекнул, что европейцам самим нужно задуматься и понять, у кого закупать топливо.

"Разумеется, российский газ может и должен оставаться частью диверсифицированных источников энергии в Европе. Однако наша цель заключается в поддержке и содействии усилиям по укреплению независимости, суверенитета и энергетической безопасности европейских государств за счет более широкой диверсификации", – заявил Менезес в Вашингтоне.

Чиновник отметил, что задача США – не допустить, чтобы кто-то использовал энергоносители в качестве инструмента давления. Именно поэтому американские власти выступают против новых российских экспортных трубопроводов.

Фото: www.globallookpress.com

"Северный поток – 2" и "Турецкий поток" сократят возможности диверсификации источников энергии и еще больше укрепят Россию, предоставив ей больше рычагов влияния в Европе", – цитирует ТАСС замминистра.

По мнению американской стороны, СПГ из США прекрасно восполнит недостающие объемы топлива на европейском рынке. Правда, он на 20-30% дороже российского трубопроводного газа. Но ведь это вложения в коллективную энергобезопасность, поэтому тут не место проявлять скупость, подвел к нужному выводу Менезес. 

Ранее в Вашингтоне высказались за скорейшее принятие нового пакета санкций против "Северного потока-2" и его строителей, чтобы задержать ввод газопровода в эксплуатацию хотя бы на год.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Без лоха и жизнь плоха ))
Гость
Ответить
Одна продажа навяливают своё и дорого. Там же в Европе всю инфраструктуру менять надо, это какие деньги триллионы. Амеры своё дело знают, раздевают Европу по полной на своё газ.
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