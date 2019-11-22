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Дело – труба: запуск "Северного потока-2" в срок провалился

Дело – труба: запуск "Северного потока-2" в срок провалился
Фото: www.globallookpress.com
Россия лишилась главного аргумента в транзитном споре с Украиной

"Северный поток-2" будет достроен и запущен, но его политическая цель провалена. К такому выводу пришли аналитики украинской группы "Информационное сопротивление".

Они отмечают, что российские чиновники продолжают утверждать, будто газопровод будет готов в срок – в начале 2020 г. или даже в конце 2019-го. Однако труба еще не проложена по датскому участку Балтийского моря. Да, разрешение Копенгаген выдал, но в регионе начался сезон штормов, поэтому трубоукладчики работают медленно, указывает издание.

Потом трубу еще нужно подключить к инфраструктуре на берегу, затем протестировать. На все это уйдут месяцы, поэтому раньше осени-зимы 2020 г. поставки газа по "Северному потоку-2" не начнутся, прогнозируют эксперты. Они указывают, кстати, и на слова вице-премьера российского правительства Дмитрия Козака, который сообщил, что "Северный поток-2" заработает летом 2020 г. – дескать, это более реальный срок, но тоже не точный.

"Несмотря весь на оптимизм, излучаемый компанией Nord Stream 2 AG, … реализация проекта в отведенное время полностью провалена, ведь его смысл заключается в создании обходящего Украину маршрута транспортировки газа в Европу ДО, а не ПОСЛЕ окончания действия украинско-российского контракта на его транзит", – указывается в статье.

По мнению авторов, Россия совершила глупость, решив ставить ультиматумы нации, "которая не побоялась выйти на майдан". Теперь же Москве надо договариваться с Киевом, чтобы иметь возможность поставлять свой газ в Европу. Но Незалежная может и отказать, потому что твердо решила выйти "из постсоветского энергетического пространства, в котором, кроме завышенных цен и коррупции, ничего хорошего и нет".

Ранее Еврокомиссия посоветовала Киеву вернуться к прямым закупкам газа у России, поскольку это намного дешевле.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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404 может еще и отказать. Все пропало. А если в 404 проведут поголовную кастрацию, то в Кремле просто паника будет.
Гость
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РОГУЛИ ВСЕ НЕ УСПОКОЯТСЯ
Гость
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Какое горе для кремлядей...
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