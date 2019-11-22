Киев лишили аргументов

Датские эксперты провели тщательную экологическую экспертизу проекта.

На угрозы украинского министра энергетики Алексея Оржеля ответил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"Решение Датского энергетического агентства о выдаче разрешения на строительство основано на тщательной оценке воздействия на окружающую среду, а также заявлениях экспертов из Дании и широких консультациях как на национальном, так и на международном уровнях", – подчеркнули в компании. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом надежды украинцев использовать экологический аспект, чтобы сорвать запуск "Северного потока – 2", рухнули.