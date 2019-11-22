Меркель уличена в активной защите проекта от санкций США

В последнее время ситуация вокруг газопровода "Северный поток – 2" накалилась, а усилия Германии по поддержке проекта активизировали даже одну из европейских спецслужб. Об этом вещает немецкий таблоид Bild.

Издание похвасталось, что в его распоряжении оказался документ якобы одной из западноевропейских спецслужб.

"Он содержит серьезные обвинения в адрес правительства ФРГ в связи с "Северным потоком – 2". Согласно документу, дочерней компании российского госконцерна "Газпром" удалось "убедить немецкое правительство вести в Вашингтоне лоббистскую работу, направленную против санкций США в отношении газопровода "СП-2", - пишет журналист Юлиан Рёпке.

Отмечается, что компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG "установила чрезвычайно хороший контакт с ведомством канцлера" и "смогла заручиться поддержкой правительства ФРГ против США" по ситуации с газопроводом.

Чтобы обеспечить неприменение санкций, глава кабмина Ангела Меркель якобы лично "отправила переговорщика в Вашингтон, чтобы убедить Конгресс отложить возможные санкции", говорится в статье.

По данным Bild, министр экономики Питер Альтмайер по сей день регулярно отправляет высокопоставленных чиновников в США, чтобы любой ценой предотвратить американские рестрикции против "Северного потока – 2".

"Причина состоит в том, что в случае введения санкций в отношении участвующих в строительстве газопровода компаний до 31 декабря 2019 года "проект затянулся бы на пять лет". (...) "Без американских санкций трубопровод будет полностью готов к эксплуатации следующей осенью"", – цитирует таблоид документ европейской разведки.

Отвечая на запрос издания, спецслужба подчеркнула, что "в данных сведениях речь идет не об "интерпретациях", а о "достоверной информации из первых рук", констатирует Рёпке.

