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В последнее время ситуация вокруг газопровода "Северный поток – 2" накалилась, а усилия Германии по поддержке проекта активизировали даже одну из европейских спецслужб. Об этом вещает немецкий таблоид Bild.
Издание похвасталось, что в его распоряжении оказался документ якобы одной из западноевропейских спецслужб.
"Он содержит серьезные обвинения в адрес правительства ФРГ в связи с "Северным потоком – 2". Согласно документу, дочерней компании российского госконцерна "Газпром" удалось "убедить немецкое правительство вести в Вашингтоне лоббистскую работу, направленную против санкций США в отношении газопровода "СП-2", - пишет журналист Юлиан Рёпке.
Отмечается, что компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG "установила чрезвычайно хороший контакт с ведомством канцлера" и "смогла заручиться поддержкой правительства ФРГ против США" по ситуации с газопроводом.
Чтобы обеспечить неприменение санкций, глава кабмина Ангела Меркель якобы лично "отправила переговорщика в Вашингтон, чтобы убедить Конгресс отложить возможные санкции", говорится в статье.
По данным Bild, министр экономики Питер Альтмайер по сей день регулярно отправляет высокопоставленных чиновников в США, чтобы любой ценой предотвратить американские рестрикции против "Северного потока – 2".
"Причина состоит в том, что в случае введения санкций в отношении участвующих в строительстве газопровода компаний до 31 декабря 2019 года "проект затянулся бы на пять лет". (...) "Без американских санкций трубопровод будет полностью готов к эксплуатации следующей осенью"", – цитирует таблоид документ европейской разведки.
Отвечая на запрос издания, спецслужба подчеркнула, что "в данных
сведениях речь идет не об "интерпретациях", а о "достоверной информации
из первых рук", констатирует Рёпке.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем