Вашингтон придумал, как ввести санкции против газопровода

США решили включить ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2", в оборонный бюджет на 2020 год. Об этом рассказал глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

"Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть "Северного потока" уже построена",

– заявил Риш изданию Defense News.

Глава комитета уверен, что рестрикции заставят компании прекратить работу над газопроводом, потому что испугаются дорогостоящих последствий. Из-за санкций, считает Риш, компании закроются, а России придется искать других подрядчиков.

Впрочем, он добавил, что палата представителей и сенат еще не пришли к единому мнению относительно законопроекта.

В конце июля комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока – 2". Для вступления в силу, за него должны проголосовать в палате представителей и в сенате, а после документ должен подписать президент страны Дональд Трамп.