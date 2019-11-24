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США пошли на крайние меры ради уничтожения "Северного потока – 2"

США пошли на крайние меры ради уничтожения "Северного потока – 2"
Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон придумал, как ввести санкции против газопровода

США решили включить ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2", в оборонный бюджет на 2020 год. Об этом рассказал глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

"Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть "Северного потока" уже построена",

заявил Риш изданию Defense News.

Глава комитета уверен, что рестрикции заставят компании прекратить работу над газопроводом, потому что испугаются дорогостоящих последствий. Из-за санкций, считает Риш, компании закроются, а России придется искать других подрядчиков.

Впрочем, он добавил, что палата представителей и сенат еще не пришли к единому мнению относительно законопроекта.

В конце июля комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока – 2". Для вступления в силу, за него должны проголосовать в палате представителей и в сенате, а после документ должен подписать президент страны Дональд Трамп. 

Полина ИВАНОВА

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