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США решили включить ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2", в оборонный бюджет на 2020 год. Об этом рассказал глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.
"Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть "Северного потока" уже построена",
– заявил Риш изданию Defense News.
Глава комитета уверен, что рестрикции заставят компании прекратить работу над газопроводом, потому что испугаются дорогостоящих последствий. Из-за санкций, считает Риш, компании закроются, а России придется искать других подрядчиков.
Впрочем, он добавил, что палата представителей и сенат еще не пришли к единому мнению относительно законопроекта.
В конце июля комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока – 2". Для вступления в силу, за него должны проголосовать в палате представителей и в сенате, а после документ должен подписать президент страны Дональд Трамп.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем