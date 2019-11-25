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Финские власти беспокоятся, чтобы газопровод "Северный поток – 2" соответствовал экологическим требованиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Антти Ринне.
По его словам Хельсинки важно, чтобы проект отвечал предъявляемым требованиям по экологии и получил нужные разрешения.
"Северный поток – 2" представляют собой проект двух ниток газопровода с общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России до Германии через Балтийское море.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем