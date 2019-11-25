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Финляндия переживает за "Северный поток - 2"

Финляндия переживает за "Северный поток - 2"
Фото: www.globallookpress.com
Власти страны очень хотят, чтобы проект получил все необходимые разрешения

Финские власти беспокоятся, чтобы газопровод "Северный поток – 2" соответствовал экологическим требованиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Антти Ринне. 

По его словам Хельсинки важно, чтобы проект отвечал предъявляемым требованиям по экологии и получил нужные разрешения. 

"Северный поток – 2" представляют собой проект двух ниток газопровода с общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России до Германии через Балтийское море. 

Сергей САЗОНОВ

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