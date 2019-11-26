Труба будет построена, но газ для потребителей станет дороже

Санкции США против "Северного потока-2" не помешают реализации проекта, но доставят много неприятностей европейцам. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики из фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Штеффен Котре.

"Я ожидаю подорожания газа для клиентов в Европе. … И тогда США достигнут своей низкой цели – за этим (введением санкций – прим.ред.) стоит их желание продавать у нас собственный сжиженный газ, добытый фрекингом, несмотря на то, что он дороже, чем трубный газ из России", – цитирует ТАСС немецкого депутата.

Накануне стало понятно, что американские законодатели твердо решили навредить участникам "Северного потока-2": финансирование мер против газопровода учтено в плане оборонного бюджета США на 2020 год.

"Я считаю это совершенно ясным агрессивным с экономической точки актом со стороны США по отношению к Европе, – прокомментировал сообщение Котре. – Эти действия носят экстерриториальный характер".

Ранее в Вашингтоне попытались убедить мировое сообщество, что США вовсе не против поставок российского газа в ЕС, но самим европейцам такое сотрудничество не может нравиться.