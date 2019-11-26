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Украина припасла козырь для срыва запуска "Северного потока - 2"

Украина припасла козырь для срыва запуска "Северного потока - 2"
Фото: www.globallookpress.com
Киев возлагает большие надежды на заокеанских кураторов

В Незалежной не опускают руки и рассчитывают, что обсуждаемые в конгрессе США санкции остановят "Северный поток – 2". Ограничительные меры, полагает замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, являются "дополнительным инструментом" для срыва запуска газопровода. 

"Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск "Северного потока" особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе", – цитирует чиновницу РИА "Новости". 

Апеллировала Зеркаль все той же энергозависимостью. Она отметила, что для создания нормальных коммерческих условий работы энергоносителей должны  функционировать все маршруты. 

Исходя из данного заявления, россияне пришли к мнению, что Украина решила обойтись без голубого топлива РФ. 

"Шантаж – это называется", "Походу кто то останется без газу", "Интересно чего добивается киевская банда. Скидка на газ им в 25% уже дана, но они не соглашаются. Значит им газ не нужен. Ясно только одно, что они выполняют указания США", "Никакие США не помогут,если российские власти сами в очередной раз не пойдут на уступки "братскому народу", "Санкции – это не "дополнительный инструмент", а дополнительный аргумент отказа от украинской ГТС. Чем больше Украина сопротивляется, тем меньше им времени будет отведено на принятие решения. Их поезд может уже "ту-ту" в это время будет вне зоны видимости", – отреагировали на новость читатели RT. 

Напомним, ранее о гипотетических санкция США высказались в Берлине. По мнению немцев, рестрикции не навредят проекту, но обеспечат неприятностями Европу. 

Ксения АНДРЕЕВА

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