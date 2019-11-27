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Все сроки апелляций на решение Дании по "Северному потоку - 2" истекли

Апелляций нет: "Северному потоку - 2" дали окончательный зеленый свет
Фото: www.globallookpress.com
Угрозы Киева приостановить реализацию проекта оказались пустыми

Сегодня в 17:00 по московскому времени истек крайний срок для подачи апелляции на разрешение Датского энергетического агентства о прокладке газопровода "Северный поток – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Запрос о наличии подобного документа у ДЭА подавало ТАСС, однако Копенгаген ответил молчанием.

Между тем, как мы помним, 21 ноября в Киеве грозились направить в суд жалобу по поводу данного разрешения. В Незалежной сильно распереживались из-за экологии Балтийского моря.

Копенгаген 30 октября после долгих лет раздумий, наконец, предоставил компании-оператору Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб "СП-2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм, сообщает ТАСС. Тогда же в компании заявили, что уже в ближайшие недели будут проведены подготовительные работы и начнется укладка газопровода в территориальных водах Дании в Балтийском море. На сегодня проект готов более чем на 80%.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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