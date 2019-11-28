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Дания дала добро: попытки Киева закрыть "Северный поток-2" провалились

Дания дала добро: попытки Киева закрыть "Северный поток-2" провалились
Фото: www.globallookpress.com
Апелляции окончились неудачей

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" вступило в силу. Теперь оператор газопровода Nord Stream 2 AG начнет прокладку труб через территориальные воды Дании.

Как сообщает РИА "Новости", со ссылкой на Датское энергетическое агентство (DEA), срок подачи апелляции истек 27 ноября в 23:59.

До этого датчане принимали жалобы на решение по "Северному потоку-2". В частности, Украина собиралась построить апелляцию на теме экологии и как можно сильнее затормозить проект. Об этом заявлял в интервью "24 каналу" министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Формально Дания разрешила проложить газопровод 30 октября, но только сейчас можно с уверенностью говорить, что России удалось договориться со скандинавами. Маршрут пройдет через юго-восточную часть шлейфа, так как в этом случае будет меньше всего вреда экологии, а сам газопровод не будет мешать судоходству.

Ранее Москве и Берлину не без труда удалось договориться с Евросоюзом, который потребовал отделить поставщика газа от собственника трубопровода. Однако Киев до сих пор надеется сорвать запуск "Северного потока-2", надеясь на санкции США.

Александр ИЛЬИН

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