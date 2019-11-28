Германия душит Украину "Северным потоком-2"

"Нафтогаз" пожаловался немцам на незавидную судьбу

"Нафтогаз" обвинил Германию в "удушении" Украины, потому что та поддержала "Северный поток-2". Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.

По его словам, закрытие транзита газа через Украину приведет к экономическому удушению страны. Причем приведет это не только к финансовым потерям для Киева, но и поставит под угрозу поставки газа в Европу.

Объяснил это достаточно смелое высказывание Витренко следующим образом: до этого весь украинский и восточно-европейский газовый рынок формировался из ожиданий того, что газ пойдет с востока на запад. Но теперь все будет наоборот – с запада газ пойдет на восток Украины, и, как отмечает Витренко, это угроза стабильности поставок в регионе.