Немцы встали на защиту собственной трубы и местной корпорации

ФРГ обжаловала решение Верховного суда Евросоюза в отношении газопровода Opal, который является внутренней веткой системы "Северный поток".

"Дело "Германия против Польши" зарегистрировано, и ему присвоен номер", – пишет "Польское радио" в четверг, 28 ноября.

Ранее сегодня из Брюсселя пришла новость о том, что Еврокомиссия не собирается оспаривать решение Европейского суда юстиции по ограничению использования "Газпромом" мощности газопровода OPAL. Об этом ТАСС сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

Напомним, в 2016 г. Еврокомиссия расширила с 50 до 90% доступ российского монополиста к газопроводу Opal, который принимал наш газ из "СП". Это позволяло прокачивать свыше 32 млрд куб. м в год. Оставшиеся объемы прокачиваются через второй наземный отвод, Nel, мощностью 20 млрд куб. м в год.

Но в сентябре 2019 г. суд ЕС, удовлетворив иск Польши, отменил данное решение, поскольку оно якобы нарушает принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вынужден бронировать только половину мощности Opal (18 млрд куб. м в год), автоматически снизив загрузку Opal и, соответственно, "Северного потока". Российскому концерну пришлось увеличить прокачку газа через советскую трубу по Украине, чего, собственно, и добивалась, вероятно, Варшава.

