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Германия отворачивается от США в сторону России

Германия отворачивается от США в сторону России
Фото: www.globallookpress.com
В Берлине считают, что США продвигают лишь свои интересы и игнорируют европейские

США любыми средствами хотят добиться поставок своего газа на европейский рынок и только поэтому грозятся санкциями за участие в "Северном потоке – 2". Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передает ТАСС

По его словам, критика США направлена на то, чтобы надавить на Европейский союз, так как Вашингтон беспокоят только свои интересы, а не интересы Германии или Европы. Политик упомянул, что ЕС сокращает объемы добычи газа и именно поэтому им не обойтись без ресурсов России. 

В заключении Эрнст выразил уверенность в том, что возможные санкции в отношении участников "Северного потока – 2" нарушают международное право и "являются экстерриториальными" – то есть, применяются за пределами США и влияют на работу не американских компаний. 

Сергей САЗОНОВ

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