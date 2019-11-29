В Берлине считают, что США продвигают лишь свои интересы и игнорируют европейские

США любыми средствами хотят добиться поставок своего газа на европейский рынок и только поэтому грозятся санкциями за участие в "Северном потоке – 2". Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передает ТАСС.

По его словам, критика США направлена на то, чтобы надавить на Европейский союз, так как Вашингтон беспокоят только свои интересы, а не интересы Германии или Европы. Политик упомянул, что ЕС сокращает объемы добычи газа и именно поэтому им не обойтись без ресурсов России.

В заключении Эрнст выразил уверенность в том, что возможные санкции в отношении участников "Северного потока – 2" нарушают международное право и "являются экстерриториальными" – то есть, применяются за пределами США и влияют на работу не американских компаний.