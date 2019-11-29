Украинцы нажаловались на "Северный поток-2" датчанам

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Жалобу в апелляционный совет на "Северный поток-2" все-таки подали. Об этом заявила представитель пресс-службы Датского Апелляционного совета по вопросам энергетики Эллен Эвиг Ергенсен.
"Одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций", – цитирует датчанку ТАСС.
Кто именно подал жалобу, не уточняется, но предположительно это сделали представители Украины, которые всеми правдами и неправдами стараются сорвать запуск проекта. Ранее в Киеве пообещали пожаловаться датчанам, сделав акцент на экологическом вреде, который якобы нанесет "Северный поток-2".
Впрочем, вероятность, что Украине удастся сорвать запуск газопровода, минимальна. По словам Ергенсен, жалоба обычно не приостанавливает решения по делу. В среднем совет ведомства принимает решение в течение полутора года.
Прокладка трубопровода на датском участке протяженностью 147 километров должна начаться в ближайшее время. Но запустить "Северный поток-2" к концу года, по мнению экспертов, не получится, так как нужно не только уложить трубу, но и провести пусконаладочные работы, заполненные азотом.
Как считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, на полную мощность газопровод заработает к концу первого квартала 2020 года.
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