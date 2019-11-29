Неизвестная сторона пытается затормозить прокладку трубы в Балтийском море, но проект уже не остановить

Из Стокгольма пришла духоподъемная новость для оператора проекта Nord Stream 2 – компания может спокойно продолжить строительство "СП-2" к юго-востоку от острова Борнхольм в водах Дании. Об этом заявил глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен вечером в пятницу, 29 ноября.

"В среду Датское энергетическое агентство утвердило условия, связанные со строительством трубопровода, поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта", – цитирует его ТАСС.

Ранее сегодня стало известно, что Апелляционный совет Дании по вопросам энергетики получил жалобу на решение DEA, которое 30 октября дало добро на прокладку трубы "СП-2" в территориальных водах страны.

По словам представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен, "одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций". Она отказалась уточнить, кто именно написал кляузу.

В свое время она давала пояснения, что такая жалоба обычно не приостанавливает выданного ранее решения. Ёргенсен отметила, что совет принимает окончательный вердикт в среднем в течение 17 месяцев.

Единственной страной, которая публично грозилась подать апелляцию на разрешение Копенгагена строить российский газопровод в датских водах на Балтике, была Украины в лице министра энергетики Алексея Оржеля, напоминает RT. В Киеве очень переживают из-за экологии балтийского региона.



В начале ноября в защиту "Северного потока – 2" выступили в немецком бундестаге. Депутаты разработали поправки в Европейское газовое законодательство, чтобы Россия могла реализовать на территории стран-участниц ЕС свой проект, пишет сайт "Комсомольской правды".

Также сегодня начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко пояснил, что в Nord Stream 2 AG работают над разными вариантами сроков запуска "СП-2", поскольку сейчас уже зима и погодные условия влияют на строительство.

