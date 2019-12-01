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Вашингтон сорвет строительство "Северного потока – 2" к Новому году

Вашингтон сорвет строительство "Северного потока – 2" к Новому году
Фото: www.globallookpress.com
Противники газопровода борются с проектом окольными путями

Немецкие журналисты выяснили, что американцы надеются сорвать строительство "Северного потока – 2" до Нового года. В США понимают, что газопровод достроят максимум за три месяца и времени на разработку санкционного проекта у них нет. Поэтому Вашингтон готовит "новогодний трюк".

Как пишет издание Bild, американцы хотят включить санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве трубы, в оборонный бюджет, который спешат принять до 1 января 2020-го.

"Когда уже никто не строит, наказывать-то уже и некого", – сказал журналистам источник в американском сенате.

О том, что США могут внести санкции в военный бюджет, говорил ранее глава сенатского комитета по внешней политике Джим Риш. Похоже, что Вашингтон всерьез рассматривает этот вариант. Однако сторонники "Северного потока – 2" уверены, что газопровод достроят, а США не удастся негативно повлиять на проект. 

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Трубы уже положенны как может остановить США,если они вместе с Украиной не начнут их поднимать.
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