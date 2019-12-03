В королевстве сняли с себя вину за временную остановку топливной магистрали

В Копенгагене оправдались за свою нерасторопность. Речь идет о задержке с разрешением на прокладку газопровода "Северный поток – 2" в датских землях.

По словам посла страны в России Карстена Сендергорда, королевство не медлило, тщательно узучало ситуацию, проверяя проект на соответствие "международным обязательствам и экологическим стандартам".

"Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам", – заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Еще одним аргументом в пользу Копенгагена он назвал старый запрос компании-оператора Nord Stream 2 AG, в котором говорилось о трубе в территориальных водах королевства. А вот на новое письмо, в котором фигурировало строительство магистрали через экономическую зону, Датское энергетическое агентство (DEA) ответило положительно.

Тем временем россияне отговоркам дипломата не поверили, конструктивно объяснив, почему его слова не убедили их.

"Заюлил посол", "Этим враньем он делает только хуже. С русофобией датчан еще бы как-нибудь смирились, но попытка делать из нас дураков по-настоящему злит", "Разница в оплате плюс время потянули...И перед Евросоюзом с Газпромом вроде как чисты, и перед Трампом", "А трубе из Норвегии дали сразу – ага совсем нету политики", "Просто америкосы перестали понимать, кому еще давать бабла за блокировку", – отреагировали на новость читатели RT (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, Россия ждала разрешения от Дании на строительство "Северного потока – 2" до конца октября.