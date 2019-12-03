Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Вашингтон отчитался о приостановке строительства "Северного потока - 2"

Вашингтон похвастался победами над "Северным потоком - 2"
Фото: www.globallookpress.com
Американцы не оставили надежд на полную заморозку проекта

Строительство "Северного потока – 2" Вашингтон не смог остановить, зато удалось замедлить его реализацию. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщил замгоссекретаря по политическим делам Дэвид Хейл в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

"Мы используем наши дипломатические средства, чтобы добиться нашей цели и остановить этот проект", – цитирует ТАСС дипломата.

Тогда сенатор Тед Круз задал ему уточняющий вопрос, добились ли Штаты успехов в противодействии "СП-2".

"На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен", – подчеркнул Хейл.

Он добавил, что в администрации президента Дональда Трампа сейчас ведется работа по поиску рычагов дипломатического давления в этом сложном деле. Однако, заметил Хейл, если такими шагами не удастся остановить реализацию проекта, в действие могут пойти санкции. Именно этого и добивается их ярый сторонник Круз.

Последний раз рестрикциями европейских участников "СП-2" пугал сенатор Джим Риш. 76-летний республиканец 23 ноября сообщил, что конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода в оборонный бюджет на 2020 год, пишет издание Defense News. По его словам, "это дорого им обойдется".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Они не понимают что Россия стала сверхдержавой.
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россия вскрыла обман оправдавшейся за козни "Северному потоку – 2" Дании

В королевстве сняли с себя вину за временную остановку топливной магистрали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей