Американцы не оставили надежд на полную заморозку проекта

Строительство "Северного потока – 2" Вашингтон не смог остановить, зато удалось замедлить его реализацию. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщил замгоссекретаря по политическим делам Дэвид Хейл в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

"Мы используем наши дипломатические средства, чтобы добиться нашей цели и остановить этот проект", – цитирует ТАСС дипломата.

Тогда сенатор Тед Круз задал ему уточняющий вопрос, добились ли Штаты успехов в противодействии "СП-2".

"На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен", – подчеркнул Хейл.

Он добавил, что в администрации президента Дональда Трампа сейчас ведется работа по поиску рычагов дипломатического давления в этом сложном деле. Однако, заметил Хейл, если такими шагами не удастся остановить реализацию проекта, в действие могут пойти санкции. Именно этого и добивается их ярый сторонник Круз.

Последний раз рестрикциями европейских участников "СП-2" пугал сенатор Джим Риш. 76-летний республиканец 23 ноября сообщил, что конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода в оборонный бюджет на 2020 год, пишет издание Defense News. По его словам, "это дорого им обойдется".

