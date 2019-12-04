В бундестаге указали странам на неприемлемость их позиций

Евросоюз может лишить Украину помощи из-за ее позиции по "Северному потоку – 2". Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

В Берлине, как пишут РИА Новости, недовольны тем, что Киев поддерживает санкции США против газопровода, которые "торпедируют энергетическую политику" Германии. Также в стране намерены ответить и самим США в случае, если рестрикции против проекта введут, добавляет телеканал "360". Немцы примут контрмеры, уверяет Эрнст. Он также добавил, что угрозы Вашингтона с помощью ограничительных мер – недопустимы, уточняет агентство РИА ФАН.

"Американцев не касается то, как мы формируем нашу энергетическую политику. Федеральное правительство должно защищаться против этого. Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах",

– заявил Эрнст тому же агентству.

Глава комитета бундестага уточнил, что одним из вариантов ответа США может быть повышение пошлины на импорт американского газа, который добывают методом фрекинга, отмечает RT.