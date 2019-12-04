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Берлин пригрозил США и Украине проблемами из-за нападок на "Северный поток – 2"

Берлин пригрозил США и Украине проблемами из-за нападок на "Северный поток – 2"
Фото: www.globallookpress.com
В бундестаге указали странам на неприемлемость их позиций

Евросоюз может лишить Украину помощи из-за ее позиции по "Северному потоку – 2". Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

В Берлине, как пишут РИА Новости, недовольны тем, что Киев поддерживает санкции США против газопровода, которые "торпедируют энергетическую политику" Германии. Также в стране намерены ответить и самим США в случае, если рестрикции против проекта введут, добавляет телеканал "360". Немцы примут контрмеры, уверяет Эрнст. Он также добавил, что угрозы Вашингтона с помощью ограничительных мер – недопустимы, уточняет агентство РИА ФАН

"Американцев не касается то, как мы формируем нашу энергетическую политику. Федеральное правительство должно защищаться против этого. Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах",

заявил Эрнст тому же агентству.

Глава комитета бундестага уточнил, что одним из вариантов ответа США может быть повышение пошлины на импорт американского газа, который добывают методом фрекинга, отмечает RT

Полина ИВАНОВА

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