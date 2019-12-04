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На Украине испугались запуска "Турецкого потока"

На Украине испугались запуска "Турецкого потока"
Фото: www.globallookpress.com
В Киеве уверены, что проект повредит стране больше, чем "Северный поток – 2"

Запуск "Турецкого потока" заберет у Незалежной газ с направления "Одесса-Ананьев-Измаил", то есть голубое топливо, которое шло в Турцию через Молдавию и Румынию. В этом уверен украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Он считает, что газопровод полностью обеспечит Турцию необходимым голубым топливом, что сейчас делает Украина.

"То есть, для нас, как ни парадоксально, "Турецкий поток" представляет большую угрозу, нежели "Северный поток – 2", – заявил Землянский в эфире телеканала NewsOne.

Он напомнил, что газопровод, который обеспечит топливом юго-восточную и центральную Европу, запустят через месяц.

Украина выступает против строительства "Северного потока – 2", переживая из-за того, что из-за проекта Россия не продлит транзит голубого топлива через их страну. В Москве не раз говорили, что готовы заключить новый договор, который был бы выгоден обеим сторонам. 

Полина ИВАНОВА

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