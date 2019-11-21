Поведение американских властей дорого обойдется бизнесу

Вашингтон не сможет помешать строительству "Северного потока -2" на данном этапе. Об этом заявил замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач, комментируя призыв американского сенатора-республиканца Теда Круза к конгрессу скорее принять санкции против российского газопровода.

"Даже введение санкций против трубоукладчиков строительство не остановит, так как есть альтернативные варианты завершения проекта", - сказал Гривач "Известиям".

При этом попытка Вашингтона устроить неприятности предпринимателям из ЕС, участвующим в реализации проекта, дорого обойдется самим США. В частности, проблемы возникнут у американских компаний, которые связаны с европейским бизнесом, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

"Будет долгосрочный негативный эффект для Соединенных Штатов. Отрицательные последствия американская экономика и политика будет испытывать на протяжении 7 лет. Такие вещи просто не делаются и не прощаются", – цитирует эксперта РИА ФАН.

Ранее Круз представил законопроект, который, по его оценке, задержит введение в строй "Северного потока-2" как минимум на год.