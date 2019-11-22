Радикальная смена имиджа оппозиционерке не помогла

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко решила тряхнуть стариной, то есть волосами. На конгрессе Европейской народной партии в хорватском Загребе она появилась со знаменитой когда-то прической – косой, обернутой вокруг головы.

К "революционному бублику" политик вернулась впервые за долгое время. Когда-то ее узнавали во всем мире по этому образу. Майдан-2004 возглавляла именно "девушка с косой".

В последние годы Тимошенко сменила имидж, предпочитая более строгие и элегантные прически. Но с политической карьерой у нее не заладилось. Проиграв Владимиру Зеленскому битву за президентское кресло и лишившись возможности хоть на что-то влиять в парламенте, она решила вернуть себе былую силу через былую славу, видимо, ожидая, что старая прическа вернет ей прежних сторонников.

Да и европейцам в таком виде она более известна, больше шансов, что там про нее вспомнят.

Ранее президент Незалежной "прошелся" по фигуре политической соперницы, она же в ответ обратилась к европейцам с просьбой не допустить "зрады" во время саммита "нормандской четверки". Изменение прически Тимошенко можно трактовать как ее твердое намерение добиться перемен вплоть до отставки Зеленского, сообщает Пятый канал.