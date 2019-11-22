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"Революционный бублик": Тимошенко тряхнула стариной

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Радикальная смена имиджа оппозиционерке не помогла

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко решила тряхнуть стариной, то есть волосами. На конгрессе Европейской народной партии в хорватском Загребе она появилась со знаменитой когда-то прической – косой, обернутой вокруг головы.

К "революционному бублику" политик вернулась впервые за долгое время. Когда-то ее узнавали во всем мире по этому образу. Майдан-2004 возглавляла именно "девушка с косой".

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

В последние годы Тимошенко сменила имидж, предпочитая более строгие и элегантные прически. Но с политической карьерой у нее не заладилось. Проиграв Владимиру Зеленскому битву за президентское кресло и лишившись возможности хоть на что-то влиять в парламенте, она решила вернуть себе былую силу через былую славу, видимо, ожидая, что старая прическа вернет ей прежних сторонников.

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

Да и европейцам в таком виде она более известна, больше шансов, что там про нее вспомнят.

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Дональда Туска обрано президентом Європейської народної партії! Впевнена, що під його керівництвом наша політична єврородина лише міцнішатиме. Рада, що сьогодні мала змогу особисто привітати великого друга України, підтримку якого Київ відчував у найскрутніші моменти, з цією відповідальною посадою. Не менш приємно було почути, що і на посту президента ЄНП питання України для @donaldtusk буде пріоритетним. Сил та наснаги у непрості для Європи часи! Разом неодмінно переможемо! #eppzagreb

Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Ранее президент Незалежной "прошелся" по фигуре политической соперницы, она же в ответ обратилась к европейцам с просьбой не допустить "зрады" во время саммита "нормандской четверки". Изменение прически Тимошенко можно трактовать как ее твердое намерение добиться перемен вплоть до отставки Зеленского, сообщает Пятый канал.

Фоторепортаж
Кровавый путь Тимошенко к власти
Фото: GLOBAL LOOK press/Eduard Kislinsky Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kosarev Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org/Eric Draper Фото: wikipedia.org/Mstyslav Chernov Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Николай ВИКТОРОВ

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