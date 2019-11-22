Киев отказывается идти на уступки

Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию по возвращению Крыма в состав Украины. Об этом заявил руководитель Представительства президента в Крыму Антон Кориневич.

"Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым – наш. Другой позиции не может быть",

– сказал политик в интервью LB.ua. По словам Кориневича, Зеленский ищет дипломатические пути возвращения полуострова. Он добавил, что правительство Украины планирует делать все, чтобы этот вопрос не исчезал с повестки дня и внутри государства, и на международном уровне.

Подробности стратегии политик не раскрыл, однако добавил, что вернуть Крым было бы проще, "если бы во главе Российской Федерации был человек, который понимает, что такое международное право и ценности международного сообщества".

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают результатов проведенного референдума и считают, что Россия оккупировала полуостров.