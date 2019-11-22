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Коломойский встал поперек Украины и западных кредитов

Коломойский встал поперек Украины и западных кредитов
Игорь Коломойский. Фото ИТАР-ТАСС/ Константин Сазончик/ фото из архива
Все из-за национализации банков и передачи их бывшим владельцам

Международный валютный фонд может отказать Киеву в новой программе кредитования, если власти страны не примут закон о запрете передачи приватизированных банков бывшим владельцам. Об этом в своем Telegram-канале рассказал бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко. 

Политик уточнил, что таким образом МВФ хочет получить гарантии, что контроль над Приватбанком, который был национализирован в 2016 году, не перейдет к олигарху Игорю Коломойскому. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский осадил олигарха Коломойского, который в интервью американской газете The New York Times заявил о необходимости сближаться с Россией

Сергей САЗОНОВ

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