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Международный валютный фонд может отказать Киеву в новой программе кредитования, если власти страны не примут закон о запрете передачи приватизированных банков бывшим владельцам. Об этом в своем Telegram-канале рассказал бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко.
Политик уточнил, что таким образом МВФ хочет получить гарантии, что контроль над Приватбанком, который был национализирован в 2016 году, не перейдет к олигарху Игорю Коломойскому.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский осадил олигарха Коломойского, который в интервью американской газете The New York Times заявил о необходимости сближаться с Россией.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем