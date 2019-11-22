В штабе Зеленского объявили всех жителей полуострова украинцами

РФ переселила в Крым за пять лет 140 тыс. россиян. Об этом заявил человек с виртуальной должностью – постпред президента Украины на полуострове Антон Кориневич со ссылкой на доклад ООН, не указав, кто и где его готовил.

"Россия меняет демографическую карту Крыма. В сентябре этого года генеральный секретарь ООН опубликовал доклад о правах человека в оккупированном Крыму, согласно которому Российская Федерация переселили на территорию полуострова за пять лет 140 тыс. российских граждан. И это только данные российской статистики, принимая во внимание смену места регистрации", – сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег" пан Кориневич.

Он назвал эту цифру большой, отметив, что россияне могут при этом не менять регистрацию, однако фактически жить в Крыму.

Представитель Владимира Зеленского утверждает, что большинство жителей полуострова получили российские паспорта автоматически, а, значит, и незаконно.

"Это было навязанное "гражданство". Российская Федерация неправомерно распространила свое "гражданство" на крымчан, плюс создала такие условия, по которым очень трудно проживать на территории Крыма без него", – подчеркнул пан Кориневич.

По его словам, крымчан, которые не имеют российского паспорта, Москва якобы выталкивает за пределы полуострова. Он считает, что с "навязанным" гражданством местные жители не отказываются от него не из-за политической позиции, "а из-за необходимости там выживать".

"Безусловно, мы не признаем этого "гражданства", его не признает и международное сообщество. Для нас все крымчане – граждане Украины", – констатировал украинец.

Также он добавил, что данные РФ о количестве лиц (называется цифра в 4 тыс человек), которые решили сохранить иное гражданство, невозможно проверить.

Киев неоднократно обвинял Москву в якобы насильственном переселении из материковой части РФ тысяч россиян в Крым. Ранее такие жалобы поступали в период президентства Петра Порошенко. Судя по всему, риторика при Зеленском сохранилась та же.

