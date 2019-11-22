Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Киев обвинил Москву в насильственном изменении национального состава Крыма

Москва насильно загоняет крымчан в российское гражданство
Фото: www.globallookpress.com
В штабе Зеленского объявили всех жителей полуострова украинцами

РФ переселила в Крым за пять лет 140 тыс. россиян. Об этом заявил человек с виртуальной должностью – постпред президента Украины на полуострове Антон Кориневич со ссылкой на доклад ООН, не указав, кто и где его готовил.

"Россия меняет демографическую карту Крыма. В сентябре этого года генеральный секретарь ООН опубликовал доклад о правах человека в оккупированном Крыму, согласно которому Российская Федерация переселили на территорию полуострова за пять лет 140 тыс. российских граждан. И это только данные российской статистики, принимая во внимание смену места регистрации", – сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег" пан Кориневич.

Он назвал эту цифру большой, отметив, что россияне могут при этом не менять регистрацию, однако фактически жить в Крыму.

Представитель Владимира Зеленского утверждает, что большинство жителей полуострова получили российские паспорта автоматически, а, значит, и незаконно.

"Это было навязанное "гражданство". Российская Федерация неправомерно распространила свое "гражданство" на крымчан, плюс создала такие условия, по которым очень трудно проживать на территории Крыма без него", – подчеркнул пан Кориневич.

По его словам, крымчан, которые не имеют российского паспорта, Москва якобы выталкивает за пределы полуострова. Он считает, что с "навязанным" гражданством местные жители не отказываются от него не из-за политической позиции, "а из-за необходимости там выживать".

"Безусловно, мы не признаем этого "гражданства", его не признает и международное сообщество. Для нас все крымчане – граждане Украины", – констатировал украинец.

Также он добавил, что данные РФ о количестве лиц (называется цифра в 4 тыс человек), которые решили сохранить иное гражданство, невозможно проверить.

Киев неоднократно обвинял Москву в якобы насильственном переселении из материковой части РФ тысяч россиян в Крым. Ранее такие жалобы поступали в период президентства Петра Порошенко. Судя по всему, риторика при Зеленском сохранилась та же.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей