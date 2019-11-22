Власть в стране перешла в руки противников Майдана

В Незалежной паника от курса новой власти, которая разворачивается в сторону России.

Влияние северное соседа волнует украинского волонтера Мирослава Гая. Своими переживаниями он поделился с изданием From-UA, акцентировав внимание на стремительности и агрессивности пируэта киевской верхушки.

Сегодня Офис президента возглавляет украинец, который был юристом в кабмине экс-премьера Николая Азарова. Андрей Богдан, как и противники так называемой "Революции достоинства" нынешний помощник президента Андрей Ермак и директор Государственного бюро расследований Роман Труба, является не последним человеком в государстве. Все трое, отметил Гай, – представители власти.

Волонтер сравнил происходящие с событиями шестилетней давности. В 2013 году, по словам Гая, Москва собиралась поменять направление геополитического вектора Незалежной, подкупив тогдашнего президента Виктора Януковича. Ему якобы посулили $15 млр кредита, но дали лишь 3. Поэтому он отверг Соглашение об ассоциации с ЕС.