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Украинцы в ужасе: киевская власть смотрит в сторону России

Украинцы в ужасе: киевская верхушка припала к ногам России
Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Забубонистый забубон": в России ответили на план украинцев по возвращению Крыма
Власть в стране перешла в руки противников Майдана

В Незалежной паника от курса новой власти, которая разворачивается в сторону России.

Влияние северное соседа волнует украинского волонтера Мирослава Гая. Своими переживаниями он поделился с изданием From-UA, акцентировав внимание на стремительности и агрессивности пируэта киевской верхушки.

Сегодня Офис президента возглавляет украинец, который был юристом в кабмине экс-премьера Николая Азарова. Андрей Богдан, как и противники так называемой "Революции достоинства" нынешний помощник президента Андрей Ермак и директор Государственного бюро расследований Роман Труба, является не последним человеком в государстве. Все трое, отметил Гай, – представители власти.

Волонтер сравнил происходящие с событиями шестилетней давности. В 2013 году, по словам Гая, Москва собиралась поменять направление геополитического вектора Незалежной, подкупив тогдашнего президента Виктора Януковича. Ему якобы посулили $15 млр кредита, но дали лишь 3. Поэтому он отверг Соглашение об ассоциации с ЕС.

Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Это каким надо быть идиотом чтобы написать такой бред
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