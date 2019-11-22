Граждане страны испугались приезда на полуостров Зеленского с его "роялем"

Россиян насмешили очередные планы уже новых властей Незалежной по "возвращению" Крыма под юрисдикцию Киева. Ранее в пятницу, 22 ноября, об этом вещал виртуальный представитель украинского президента на полуострове Антон Кориневич.

По его словам, Владимир Зеленский ищет дипломатические пути по решению крымского вопроса.

Пользователи под этой новостью на RT с сарказмом оценили возможности Украины и ее деятелей, подчеркнув, что для России тема принадлежности Крыма закрыта раз и навсегда. Ну, и заодно припомнили бывшему комику его выступление с товарищами по "Кварталу 95" с пошлым номером с роялем (орфография и пунктуация комментариев сохранены оригиналов):

"Так и я не понял, канал между Азовским и Черным морем копать не будут?", "Им ведь за это "планирование" платят, да?)", "Поедет по Крыму с корпоративными выступлениями ? со своим роялем?", "#УкраинывВКрымуНету", "стратегия, максимум, как и в 95 квартале. Собрались, поржали и разошлись", "Это самый забунонистый забубон, который я слышал )))", "Стратеги,блин... Лошадью ходи,век воли не видать!", "Вами же стыренный с боевой байдарки унитаз вернуть не можете, но про Крым рот открыть надо. А как же...", "Руководитель "представительства" украинского лидера Кориневич в изгнании либо глух, либо с памятью плохо, но Президент России неоднократно говорил, что вопрос Крыма закрыт".

Между тем, совсем иного мнения член Совфеда, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, которая риторику и поведение штаба пана Зеленского не считает бредовой и посоветовала относиться к подобным заявлением серьезно.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что вопрос по Крыму решен раз и навсегда. Тем не менее мы постоянно слышим такого рода заявления, и поверьте – они не случайны. Это очередное подтверждение, что против России ведется гибридная война", сказала РИА ФАН крымчанка.

Она добавила, что в информационном противоборстве свои средства и источники, в том числе провокационные, направленные, в частности, на международных партнеров Украины. Ковитиди призвала внимателно относиться к команде нынешнего лидера Незалежной, поскольку она более креативна.

