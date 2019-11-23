На Украине назвали главную проблему страны

Незалежная стремительно теряет жителей

Массовое бегство граждан за рубеж представляет угрозу более серьезную, нежели коррупция. Такое мнение выразил киевский бизнесмен-миллионер Александр Меламуд.

Он напомнил, что украинцы уезжают за границу на заработки, а после привыкают к жизни в другой стране и забирают туда семьи. При этом деньги, которые заробитчане присылают домой, не влияют на улучшение экономики – они лишь помогают ее поддерживать. Гораздо хуже то, что из Незалежной уезжает множество специалистов, которые нужны своему государству. Об этом Меламуд рассказал в программе на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко".

В поисках сезонной работы страну покидают ежегодно около девяти миллионов человек, напоминает РИА Новости. И цифра эта продолжает расти.

Ранее в МИД Украины заявили, что в ближайшие годы наступит катастрофа – около половины граждан уедут за рубеж.