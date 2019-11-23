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Грозит экологическая катастрофа: на Украине забили тревогу из-за ситуации с Черным морем

Грозит экологическая катастрофа: на Украине забили тревогу из-за ситуации с Черным морем
Фото: www.globallookpress.com
Из-за крушения танкера случился разлив нефти

Концентрация уже превысила норму в 90 раз.

Экологическая ситуация ухудшилась после крушения в Одесском заливе танкера "Делфи". Напомним, судно под флагом Молдавии село на мель в ночь на 22 ноября. Из-за шторма оно сорвалось с якоря, его отнесло в сторону Одессы, писали местные СМИ. Как сообщили в Морском агентстве Молдавии, судну запретили ходить под флагом страны год с лишним назад, отмечает РИА Новости.

В результате крушения танкера "Делфи" разлилась нефть. Ситуация в Одесском заливе плачевная. Если ранее специалисты сообщили, что концентрация нефтепродуктов в воде была выше нормы в 53 раза, то теперь стало известно о превышении в 90. Об этом изданию "Думская" рассказал замначальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков. Пробы воды брали в районе пляжа "Дельфин".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор
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Что у молдаван, что у хохлов, головы в кастрюле а руки из ж0пы растут.
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