Из-за крушения танкера случился разлив нефти

Концентрация уже превысила норму в 90 раз.

Экологическая ситуация ухудшилась после крушения в Одесском заливе танкера "Делфи". Напомним, судно под флагом Молдавии село на мель в ночь на 22 ноября. Из-за шторма оно сорвалось с якоря, его отнесло в сторону Одессы, писали местные СМИ. Как сообщили в Морском агентстве Молдавии, судну запретили ходить под флагом страны год с лишним назад, отмечает РИА Новости.

В результате крушения танкера "Делфи" разлилась нефть. Ситуация в Одесском заливе плачевная. Если ранее специалисты сообщили, что концентрация нефтепродуктов в воде была выше нормы в 53 раза, то теперь стало известно о превышении в 90. Об этом изданию "Думская" рассказал замначальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков. Пробы воды брали в районе пляжа "Дельфин".