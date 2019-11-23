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На Украине заявили об исчезновении страны к 2023 году

На Украине заявили об исчезновении страны к 2023 году
Фото: www.globallookpress.com
Незалежную уничтожит продажа земель

Пытаться исправить ситуацию будет слишком поздно.

Страшный прогноз для украинцев озвучила экс-депутат Рады Надежда Савченко, комментируя отмену моратория на продажу сельхозземель и разрешение на приобретение паев иностранным гражданам. Если закон примут, то Украина исчезнет с карты мира в 2023 году.

"У нас не будет свободы, и наша жизнь не будет стоить абсолютно ничего. Вот такая большая проблема, но я верю, что мы сможем это остановить",

заявила Савченко в эфире  телеканала КРТ. 

Законопроект, согласно которому мораторий на продажу сельхозземель должны отменить, украинский парламент принял в первом чтении в середине ноября. Для утверждения требуется еще одно чтение. Рынок земли планируют открыть с 1 октября 2020 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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