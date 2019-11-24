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На Украине озверели из-за британской карты без Крыма

На Украине озверели из-за британской карты без Крыма
Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Смешно и печально": Зеленского пристыдили за игры в "крутого воина"
В Незалежной потребовали отредактировать изображение

Британский журнал The Economist показал видео, на котором на карте Украины отсутствовал российский Крым. Этот факт привел в негодование посольство Незалежной в Королевстве.

"Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом",

заявили дипломаты на своей странице в Twitter.

Как пишут РИА Новости, после заявления посольства Украины в Великобритании и Северной Ирландии издание удалило ролик. В видео шла речь о процедуре импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Главу Белого дома грозят убрать с поста после его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. На кадрах журнала лидеров государств изобразили на фоне карт их стран.

Украинцы не в первый раз возмущаются из-за карт, на которых Крым обозначается как российская территория. Киев до сих пор не смирился с выбором крымчан. Полуостров воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор
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Крым это кость в горле У- Край-ны, она им и подавится !!!
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