Президент Украины повторил ошибку предшественника

Владимира Зеленского высмеяли за то, что он появился на публике в необычной форме – в шевроне, на котором изображен череп. На данный факт обратил внимание украинский активист Роман Доник.

"Я помню, как все освистывали Порошенко за тактическую кобуру на бедре. Порошенко сделал работу над ошибками и больше не играл "крутого воЕна". То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее",

– заявил Доник на своей странице в Facebook.

Украинцы в комментариях к посту активиста возмутились поступком своего лидера:

"Он косил от армии,а теперь позволяет такое? Чмо есть чмо,ибо думать не чем!", "Как он смешон", "Ещё находятся военные, которые этому недоразумению что-то дарят?", "Вместо черепа, ему надо влепить унитаз", – отметили украинские интернет-пользователи.

В таком шевроне Зеленский появился во время встречи с моряками в военной гавани в Очакове, куда прибыли украинские корабли, задержанные Россией за нарушение границы в Керченском проливе в 2018-м.

72-й бригада ВСУ получила шеврон с черепом в марте 2019-го, когда экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко утвердил новую символику. Бойцы этого подразделения подарили президенту Украины шеврон во время его поездки в Луганскую область.