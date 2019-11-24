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В Киеве забили тревогу из-за саморазрушающейся экономики Украины

В Киеве забили тревогу из-за саморазрушающейся экономики Украины
Фото: www.globallookpress.com
Любое решение Незалежной усугубляет положение государства

Украинский эксперт Андрей Головачев сравнил свою страну с человеком, который страдает от многочисленных тяжелых заболеваний. По его мнению, лечение одного недуга приводит к возникновению другого.

Политолог считает, что даже правильные внешне решения не спасают ситуацию, а делают только хуже. Так, например, миллионы украинцев покидают страну из-за низких зарплат. При этом власти ежегодно поднимают минимальную оплату труда, опережающую рост производительности труда. В результате люди закрывают свой бизнес и сокращают число рабочих мест. Это же, в свою очередь, увеличивает безработицу – население уезжает за границу искать средства на пропитание.

"На лицо саморазрушающийся процесс с положительной обратной связью. Одно лечим – другое калечим", – константировал Головачев в издании "Главред". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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ВсЯ экономика всех экс республик развивалась только благодаря российской федерации , теперь пусть пожинают плоды ,кто будет ещё вкладывать куда-то сам холмы без трусов.
Гость
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Это цугцванг, а учитывая что есть в системе управления различные запаздывания, и прочие моменты это уже похоже на пипец.
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