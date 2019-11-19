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Генеральный секретарь Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что передача Россией украинских кораблей будет способствовать переговорному процессу в рамках нормандского формата, передает телеканал RT.
По его словам, это следовало сделать давно и решение РФ соответствует взятым на себя международным обязательствам, назвав это "хорошим фактором".
Напомним, 18 ноября в нейтральных водах Черного моря Россия передала Украине три корабля, которые были задержаны в Керченском проливе за нарушение российских границ.
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