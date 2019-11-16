Американцы часто используют двойные стандарты в международных отношениях

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разницу в признании Крыма и Голанских высот. Россиян такой подход американцев не устроил.

Во время пресс-конференции в Хьюстоне политика спросили, почему США признали "аннексию" Израилем Голанских высот и осуждают "аннексию Россией" Крыма.

"Ситуация очевидно разная, и мы совершенно чётко об этом сказали, когда было принято решение (о признании Голанских высот. — прим. ред). Мы просто признали реальное положение и историю, которая существовала в этом конкретном месте",

– цитирует Помпео RT.

Он добавил, что в мире существует много "спорных мест" и у всех есть "фактические обстоятельства".

"Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их", – подчеркнул госсекретарь США, объясняя логику своей страны.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян отметил в разговоре с журналистами RT, что для США – это разные ситуации, а американцы часто используют тактику двойных стандартов в международных отношениях.

Интернет-пользователи также возмутились словами Помпео, подчеркнув, что Крым исторически был частью России:

"Редиска – нехороший человек. Двуличные штаты. Кто-то ещё верит, что США что-то волнует кроме собственных интересов? Да они мать родную продадут если им будет выгодно!", "Следуя его логике, как раз надо было признать Крым и не признавать Голаны. Как у них в голове всё лихо наизнанку выворачивается!", "А в конкретном месте, в Крыму, с его более чем двухвековой принадлежностью России, они не признали. Двойные стандарты: получите, распишитесь, гражданин Помпео", "Я пропустил: Помпео посылали в пешее эротическое путешествие?", "Тут черное – это черное, а тут черное – это белое. Что не понятно-то?" – прокомментировали россияне.