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Французы признали Крым российским

Французы признали Крым российским
Фото: www.globallookpress.com
Передача задержанных украинских кораблей заинтересовала европейцев

Франция признала Крым частью территории России. Об этом свидетельствует официальное письмо от одного крупнейших европейских новостных агентств.

Московское представительство Agence France-Presse попросило крымское издание поделиться кадрами транспортировки украинских судов, покидающих порт в Керчи. Данной просьбой новостное агентство Франции признало, что полуостров является неотъемлемой территорией Российской Федерации, сообщает телеканал "Крым 24".

Ранее сообщалось, что военные корабли Украины покинули порт в Керчи и будут переданы Киеву на нейтральных водах.

Напомним, 25 ноября 2018 года украинские суда нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Карина СИРАЗОВА

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