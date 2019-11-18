Передача задержанных украинских кораблей заинтересовала европейцев

Франция признала Крым частью территории России. Об этом свидетельствует официальное письмо от одного крупнейших европейских новостных агентств.

Московское представительство Agence France-Presse попросило крымское издание поделиться кадрами транспортировки украинских судов, покидающих порт в Керчи. Данной просьбой новостное агентство Франции признало, что полуостров является неотъемлемой территорией Российской Федерации, сообщает телеканал "Крым 24".

Ранее сообщалось, что военные корабли Украины покинули порт в Керчи и будут переданы Киеву на нейтральных водах.

Напомним, 25 ноября 2018 года украинские суда нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.