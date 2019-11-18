Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Франция признала Крым частью территории России. Об этом свидетельствует официальное письмо от одного крупнейших европейских новостных агентств.
Московское представительство Agence France-Presse попросило крымское издание поделиться кадрами транспортировки украинских судов, покидающих порт в Керчи. Данной просьбой новостное агентство Франции признало, что полуостров является неотъемлемой территорией Российской Федерации, сообщает телеканал "Крым 24".
Ранее сообщалось, что военные корабли Украины покинули порт в Керчи и будут переданы Киеву на нейтральных водах.
Напомним, 25 ноября 2018 года украинские суда нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Американцы часто используют двойные стандарты в международных отношениях