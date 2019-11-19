Над Черным морем полетят "Калибры"

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На Черном море начались масштабные учения. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу флота, в маневрах участвуют более 10 кораблей и авиация, включая истребители Су-30СМ.
Корабли вышли из портов Севастополя и Новороссийска. По плану – совместные ракетные и артиллерийские стрельбы в заданном квадрате. Задействованы фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", большой десантный корабль "Азов", тральщики "Турбинист", "Ковровец" и суда вспомогательного флота.
Корабли не только проведут стрельбы, но и постараются найти и условно уничтожить подлодку, а также проведут учения по тралению.
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