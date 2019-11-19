Купить сможет каждый желающий

Продажи коллекционного вина "Крымский мост" откроются 24 декабря. Лимитированная серия будет представлена в фирменных магазинах пяти участников проекта.

"Три кубанских предприятия приготовят по 19 тысяч бутылок, два крымских – 19 тысяч суммарно, что равно протяженности моста",

– сообщает инфоцентр "Крымский мост". На бутылки уже наносятся этикетки с официальным логотипом моста и изображением главного участка с судоходными арками. Рисунок для каждого из шести вин выполнен художником-дизайнером.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильную часть моста через Керченский пролив открыли в мае прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года. За первые пять часов после открытия продаж пассажиры купили более 1,5 тысяч билетов.