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"Крымский мост" выставят на продажу в конце декабря

"Крымский мост" выставят на продажу в конце декабря
Фото: most.life
Купить сможет каждый желающий

Продажи коллекционного вина "Крымский мост" откроются 24 декабря. Лимитированная серия будет представлена в фирменных магазинах пяти участников проекта.

"Три кубанских предприятия приготовят по 19 тысяч бутылок, два крымских – 19 тысяч суммарно, что равно протяженности моста",

сообщает инфоцентр "Крымский мост". На бутылки уже наносятся этикетки с официальным логотипом моста и изображением главного участка с судоходными арками. Рисунок для каждого из шести вин выполнен художником-дизайнером.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильную часть моста через Керченский пролив открыли в мае прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года. За первые пять часов после открытия продаж пассажиры купили более 1,5 тысяч билетов.

Карина СИРАЗОВА

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