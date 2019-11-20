Республика указала Незалежной на бесперспективность ее ожиданий денег от России

Претензии Киева к Москве возвестить убытки Украине из-за потери крымских портов не имеют никаких перспектив, поскольку они никогда не принадлежали Незалежной. Так прокомментировал вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс финансовые чаяния, озвученные сегодня Администрацией морских портов Украины.

Напомним, украинская сторона хочет получить от РФ в качестве компенсации свыше 1,24 млрд грн (около 3,28 млрд руб).

"Пусть бы они прочитали Конституцию Украины и Конституцию Автономной Республики Крым, которую они так отстаивают и в которой написано, что указанное имущество является собственностью народа Крыма. А во-вторых, сегодня морские порты Крыма входят в структуру морских портов Российской Федерации", – сказал "РГ" крымчанин.

Он назвал смешными требования Киева возместить какие-либо убытки, а оценивая перспективы их рассмотрения международным арбитражем вспомнил заменитую фразу героя фильма "Место встречи изменить нельзя" капитана милиции Глеба Жеглова, обращенные к главарю банды Горбатому: "Дырку от бублика ты получишь".

По его словам, власти Украины занимаются ерундой и ищут приключения себе на голову, вместо того, чтобы развивать местную экономику.

Другой представитель Республики, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель полагает, что означенной суммой Киев хочет просто покрыть дырки в бюджете страны, поскольку она пребывает в стагнации.

"Они сегодня пытаются найти эти деньги в Европе, и в том числе востребовать какие-то деньги с Российской Федерации", – пояснил RT Гемпель и призвал Незалежную перейти к конструктивному диалогу с РФ.

